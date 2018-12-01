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Путина поприветствовали в отеле в Буэнос-Айресе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гость отеля в Буэнос-Айресе, где проживает президент РФ Владимир Путин во время саммита G20, приветствуя его, крикнул: "You are number one!" (Вы номер один — ред.), передает корреспондент РИА Новости.
Эта реплика была брошена российскому президенту, когда он проходил по вестибюлю отеля. Путин, услышав эти слова, улыбнулся в ответ. В вестибюле собралось много людей, поэтому определить автора слов не удалось.
Лидеры 20 крупнейших экономик мира приехали на двухдневный саммит в Буэнос-Айресе, это последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.
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Владимир Путин , РИА Новости , Политика , Буэнос-Айрес
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