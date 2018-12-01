Путина поприветствовали в отеле в Буэнос-Айресе

Эта реплика была брошена российскому президенту, когда он проходил по вестибюлю отеля. Путин, услышав эти слова, улыбнулся в ответ. В вестибюле собралось много людей, поэтому определить автора слов не удалось.

Лидеры 20 крупнейших экономик мира приехали на двухдневный саммит в Буэнос-Айресе, это последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.