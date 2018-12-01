Россия обвинила США в злостных нарушениях международного права

По его словам, «группа западных стран сделала все возможное», чтобы «убить» итоговый документ. Они в последний момент «вбросили» формулировки, которые оказались «абсолютно не приемлемыми» для многих стран, передает ТАСС

Шульгин напомнил, что США и их союзники «выкручивали руки малым государствам» и добились «ассигнований на создание в рамках ОЗХО так называемого атрибутивного механизма по определению виновных в совершении преступлений с химическим оружием».

Российская сторона подчеркивает, что «нахраписто продвигаемая» атрибуция «является нелегитимной», так как только международные суды и СБ ООН могут «выявлять и наказывать виновных за нарушение международного права».

Теперь США «попытались развить свой успех на Обзорной конференции», озвучивая обвинения против Сирии, России и Ирана, «выражали солидарность Великобритании в связи с известными событиями в Солсбери и Эймсбери».

«Получалось все это у них, однако, очень натужно и неубедительно», — сказал Шульгин, сообщив, что «Россия вместе с Китаем, Ираном, Сирией, партнерами по ОДКБ решительно отводили все наскоки наших оппонентов».

Россия напомнила, что именно США сейчас «являются единственной страной — обладателем значительных запасов химоружия». При этом Вашингтон пытается «вносить раскол» в ОЗХО, так как хочет сделать ее «послушным инструментом для решения» нужных США задач.

«Американцы превратились в злостных нарушителей международного права, подменяя его некими правилами, которые они сами же и устанавливают», — сказал дипломат, отметив, что ОЗХО «находится в глубоком кризисе».

Напомним, члены ОЗХО поддержали предложение об увеличении бюджета для создания атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия. Россия и Иран выступили против.