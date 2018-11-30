Кремль рассказал о закрытом заседании G20

Закрытое заседание лидеров стран G20 посвящено теме «Достижение консенсуса», сообщает Кремль.

Лидеры государств запланировали «обсудить динамику и достижение промежуточных показателей» в «области устойчивого развития на период до 2030 года», сообщается на сайте Кремля.

На заседании должны быть рассмотрены вопросы глобального изменения климата, реализации Парижского соглашения, содействия Африке.