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Кремль рассказал о закрытом заседании G20 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Закрытое заседание лидеров стран G20 посвящено теме «Достижение консенсуса», сообщает Кремль.
Лидеры государств запланировали «обсудить динамику и достижение промежуточных показателей» в «области устойчивого развития на период до 2030 года», сообщается на сайте Кремля.
На заседании должны быть рассмотрены вопросы глобального изменения климата, реализации Парижского соглашения, содействия Африке.
Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в столицу Аргентины, где принимает участие в саммите лидеров стран G20.
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