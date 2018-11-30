«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным

Журналистка отметила, что, в сравнении с другими европейскими лидерами, в Путине чувствуется личность.

Известная британская журналистка и общественный деятель Кэтрин Хопкинс в своем Twitter восхитилась президентом России Владимиром Путиным . В своем твите она сделала репост видео-отрывка, на котором российский лидер радостно жмет руку принцу Саудовской Аравии перед первым пленарным заседанием саммита G20 в Аргентине

Хопкинс отметила, что, в сравнении с другими европейскими лидерами, в Путине чувствуется личность. В комментариях под этим сообщением многие иностранцы поддержали высказывания Хопкинс.

Oh my goodness me. How cute is Putin? Seriously, bless him for having some personality compared to the Autists of Europe. pic.twitter.com/MeppFkYCFK— Katie Hopkins (@KTHopkins) 30 ноября 2018 г.

«Путин является харизматичным и сильным лидером, который ставит интересы своих граждан на первое место», — написал один пользователь.

Другие читатели отметили, что Путин «не разменивается и не рискует своим народом». Некоторые из тех, кто был в России добавили, что антироссийские выпады совершенно не соответствуют реальной ситуации в стране.