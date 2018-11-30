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«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Ralf Hirschberger, Globallookpress
Журналистка отметила, что, в сравнении с другими европейскими лидерами, в Путине чувствуется личность.
Известная британская журналистка и общественный деятель Кэтрин Хопкинс в своем Twitter восхитилась президентом России Владимиром Путиным. В своем твите она сделала репост видео-отрывка, на котором российский лидер радостно жмет руку принцу Саудовской Аравии перед первым пленарным заседанием саммита G20 в Аргентине.
Хопкинс отметила, что, в сравнении с другими европейскими лидерами, в Путине чувствуется личность. В комментариях под этим сообщением многие иностранцы поддержали высказывания Хопкинс.
«Путин является харизматичным и сильным лидером, который ставит интересы своих граждан на первое место», — написал один пользователь.
Другие читатели отметили, что Путин «не разменивается и не рискует своим народом». Некоторые из тех, кто был в России добавили, что антироссийские выпады совершенно не соответствуют реальной ситуации в стране.
Напомним, сейчас в Аргентине проходит саммит G20. Накануне президент США Дональд Трамп сделал «Twitter-отмену» встречи с Путиным после того, как ознакомился с текущем положении дел с украинскими моряками, которые незаконно пересекли границу РФ на трех суднах ВМС и были арестованы российской стороной.
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Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Аргентина , Саудовская Аравия
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