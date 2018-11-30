Путин провёл встречу с Макроном 

Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Аргентине провёл встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«На полях саммита «Группы двадцати» состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — отметили там.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поздоровались во время саммита G20 в Аргентине, однако у них не было возможности пообщаться.