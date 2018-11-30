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Песков рассказал о приветствии Путина и Трампа на G20 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приветствии президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что у лидеров двух стран не было возможности пообщаться. По словам представителя Кремля, Трамп и Путин просто поприветствовали друг друга.
Путин и Трамп не поздоровались друг с другом на G20
"Лидеры просто поздоровались", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин не поздоровались на G20.
Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться на саммите "Большой двадцатки", но накануне американский лидер отметил встречу. Позднее он проинформировал о причине своего решения и заявил, что все еще хочет встретиться с Путиным.
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Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Видео , США
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