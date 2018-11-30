Песков рассказал о приветствии Путина и Трампа на G20

Он подчеркнул, что у лидеров двух стран не было возможности пообщаться. По словам представителя Кремля, Трамп и Путин просто поприветствовали друг друга.

"Лидеры просто поздоровались", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин не поздоровались на G20.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться на саммите "Большой двадцатки", но накануне американский лидер отметил встречу. Позднее он проинформировал о причине своего решения и заявил, что все еще хочет встретиться с Путиным.