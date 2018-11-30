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В Кремле внесли ясность в вопрос приветствия Путина и Трампа на G20 

Рамблер 4 часа назад
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в первый день саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе не общались, но поприветствовали друг друга. Об этом, как передает ТАСС, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Лидеры просто поздоровались», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли пообщаться Путину и Трампу.
Решен вопрос с еще одной встречей Трампа и Путина
О том, что президенты России и США «поздоровались», сообщил также помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он не уточнил, было ли это рукопожатие или просто приветствие.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за событий в Керченском проливе. Встреча была отменена после консультаций с госсекретарем США Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой департамента Белого дома Джоном Френсисом Келли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и США в Аргентине проведут переговоры «на ногах», однако Белый дом отверг эту возможность.
Комментарии799
Дмитрий Песков , Джон Болтон , Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Видео , Буэнос-Айрес , США
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