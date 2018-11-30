Захарова: Россия регулировала конфликт в «ручном режиме» 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в «ручном режиме» регулировала нарушение украинских моряков в Керчи, несмотря на то, что международное водное право позволяет более жесткую реакцию.
«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод и в ручном режиме целый день пытаться их остановить. Ни одна страна, только мы», — сообщила Захарова в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко озвучил «две плохие новости» для главы России, комментируя ситуацию в Керченском проливе. Одна из новостей касается будущих выборов. Порошенко подчеркнул, что только украинский народ вправе определять, кто займёт этот пост, а если выборы отменят, то от этого выиграет только один человек.