Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана перед началом пленарного заседания G20.
Видео с рукопожатием глав государств опубликовали в Сети. На этом мероприятии оба лидера сидят на соседних креслах.
Путин и Трамп не поздоровались друг с другом на G20
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал другой ролик, на котором Путин и его американский коллега Дональд Трамп готовятся к началу заседания.
Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и Трамп не поздоровались перед началом мероприятия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин и Трамп поздоровались на саммите G20 Трамп и Мэй требуют от России невыполнимое Путин рассказал о рисках из-за выхода США из ДРСМД
Комментарии55
Дмитрий Смирнов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комсомольская правда , Политика , Саудовская Аравия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Трамп не поздоровались друг с другом на G201662
В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши97
Брилев ответил на совет Познера по гражданству236
В Кремле внесли ясность в приветствие Путина и Трампа80
Страны G7 сделали заявление по керченскому инциденту772
Видео
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
06:32
Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования
Происшествия Статьи
01:46
Меркель хотели убить?
В мире Статьи
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика
01:33
Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение