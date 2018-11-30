Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем 

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана перед началом пленарного заседания G20.
Видео с рукопожатием глав государств опубликовали в Сети. На этом мероприятии оба лидера сидят на соседних креслах.
Путин и Трамп не поздоровались друг с другом на G20
فيديو من #الأرجنتين | الرئيس الروسي وولي العهد السعودي قبيل انعقاد قمة العشرين#محمد_بن_سلمان_في_قمة_G20#CrownPrinceInG20#G20Argentinahttps://t.co/5t3eIvxId4 pic.twitter.com/TzLwoGCsul— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) 30 ноября 2018 г.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал другой ролик, на котором Путин и его американский коллега Дональд Трамп готовятся к началу заседания.
Настроение G20: Путин, Трамп и все эмоции саммита в 15 секундах pic.twitter.com/gdeLPZcj1w— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2018 г.
Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и Трамп не поздоровались перед началом мероприятия.