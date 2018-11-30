Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем

Видео с рукопожатием глав государств опубликовали в Сети. На этом мероприятии оба лидера сидят на соседних креслах.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и Трамп не поздоровались перед началом мероприятия.