Что будет с «Северным потоком — 2»? Пескова попросили прокомментировать слова Меркель

В Кремле ответили на вопросы журналистов о заявлениях канцлера ФРГ Ангелы Меркель о «Северном потоке — 2». По ее словам, необходимо гарантировать, что строительство газопровода не исключит полностью существующие сейчас маршруты, и переговоры об этом ведутся и с Россией , и с Еврокомиссией

— Меркель говорит именно о гарантиях того, чтобы Украина оставалась важным транзитом для российского газа. Как Кремль смотрит на эту позицию, учитывая, что таким образом, может быть, немцы предложат ограничить объемы поставок по «Северному потоку»?

— Дело в том, что эта позиция уже неоднократно была озвучена президентом Путиным. Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину с вступлением в эксплуатацию «Северного потока — 2» не идет. Транзит будет дальше возможен, но, опять же, все зависит от украинской стороны.

— Мы вас правильно поняли: речь о гарантиях транзита со стороны России не идет?

— Нет, неправильно. Речь о прекращении транзита после вступления в эксплуатацию «Северного потока» не идет. Этот транзит может быть продолжен. Об этом неоднократно Путин говорил.

— Дмитрий Сергеевич, модальности разные. Меркель говорит, что транзит должен быть продолжен. Вы говорите о том, что транзит может быть продолжен. И Путин говорит о том, что…

— Я говорю вам о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна — это позиция Путина.

— Извините, Дмитрий Сергеевич, у вас с Путиным — да, но с Меркель у Путина совсем разная.

— Ну, я же не могу говорить за канцлера ФРГ. Я же вам говорю про президента Путина.

В марте восемь стран Евросоюза выступили против строительства российского газопровода. Письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру подписали лидеры Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии. С критикой проекта ранее выступил и президент США Дональд Трамп . По его словам, трубопровод сделает Германию энергетической «заложницей» России.

«Северный поток — 2» должен проходить по дну Балтийского моря и транспортировать газ на внутренний европейский рынок. Планируется, что мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год, и это позволит в два раза увеличить поставки газа в Германию.