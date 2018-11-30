Аргентинское танго заглохло

«Является ли провокация, которая была устроена Киевом, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения», — сказала Захарова во время брифинга в пятницу.

Таким образом, в Москве считают, что именно внутриполитический расклад в Америке послужил настоящей причиной, чтобы переговоры двух мировых лидеров не состоялись. При этом в Москве сожалеют о случившемся и готовы к дальнейшему диалогу с Трампом — об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Трамп в присущей ему твиттерной дипломатии уведомил через свой микроблог, что после изучения доклада о произошедшем в Керченском проливе, отменяет встречу со своим российским коллегой в Аргентине

Примечательно, что что переговоры с Трампом отменила канцлер Германии Ангела Меркель . Пока её на G20 нет, ожидается, что канцлер прилетит туда в пятницу вечером. Пока же в Берлине объясняют это тем, что самолет, на котором летела Ангела Меркель в Аргентину, вынужденно приземлился в Кёльне . Совпадение это или, наоборот, нежелание Меркель вести диалог с Трампом, станет ясно позже. Пока что небольшая вероятность того, что переговоры состоятся, сохраняется. Однако рабочий день лидеров расписан по минутам и, по всей видимости, тогда придётся чем-то жертвовать. Договорённости же по встрече Меркель с Путиным остаются неизменными.

Всё те же грабли

«С тех пор дно пока не пробито. Если дальше его пробивать, то это обернётся возможным военным конфликтом, к чему стороны пока не готовы. Как стало ясно, что Трамп не в состоянии кардинально улучшить отношения с Россией из-за позиции американских элит, у него в силу особенностей американской политсистемы серьёзно ограничен функционал. Отношения достигли нижней точки и держатся на ней до сих пор», — сказал Салин News.ru.

По его мнению, прежние встречи Путина с Трампом носили «ритуальный характер», так как там было ясно, что никакого прорыва и существенного улучшения не будет. Такие встречи нужны только для сверки часов и больше ни для чего, уверен он.

Говоря о том, является ли президент США пластилином в руках своих советников и неоконсерваторов, он подчеркнул, что здесь нужно учитывать, с какой методологической точки зрения на это смотреть.

«Современная российская политическая система подразумевает моноцентричность, то есть один центр принятия решений. Ситуативно центр принятия решений совпадает — де-юре и де-факто. Формально президент — глава государства и де-факто он принимает решения. Когда российская сторона смотрит на Америку, она смотрит через призму моноцентризма и пытается задаться вопросом, а где же тот единый центр принятия решений, если это не Трамп?» — отметил Салин.

Таким образом, получается, что это какое-то теневое государство — или его советники, или синедрион, а на самом деле решения принимаются коллективно. Чуть-чуть вносит свою долю Трамп, немного — его помощники. Система принятия решения совсем иная, она распределённая и поэтому отчасти менее эффективна, чем в России. Однако по многим параметрам более устойчивая.

«Трамп играет ту роль, которую институционально вписана в американской конституции», — подытожил эксперт.

Политолог Александр Шатилов , комментируя News.ru сложившуюся ситуацию с демаршем Вашингтона, подчеркнул, что согласие есть продукт обоюдного несопротивления сторон, и в этой связи, когда нет доброй воли со стороны наших оппонентов, очень сложно о чём-либо договариваться. И всё потому, что сейчас США занимают позицию «всё или ничего».

«Откровенно говоря, они пытаются заставить РФ поступиться своими национальными интересами, взамен не пытаясь как-то компенсировать, скажем, своими уступками этот процесс. Фактически России предъявляют ультиматум, США ведут себя абсолютно по-хамски. Даже отмена этой встречи, проведенная в демонстративном и вызывающем ключе, она показывает недоговороспособность американской стороны и нежелание как-то выстраивать конструктивные и взаимовыгодный диалог», — заявил Шатилов.

Американцы, с одной стороны, в настоящий момент сами такую позицию занимают и откровенно уже угрожают России, а с другой, — натравливают на Москву своих сателлитов — Украину, Польшу и Прибалтику, которые просто лают в указанном Вашингтоном направлении.

Такого рода позиция администрации Трампа и всей американской элиты, отмечает политолог, поэтому это парализует переговорные и коммуникативные процессы. Для того, чтобы диалог как-то сдвинулся с места, нужна добрая воля американской стороны. Россия и так уже неоднократно шла на уступки Америки, напомнил Шатилов, поэтому мы имеем сейчас расширение НАТО на восток, агрессивную политику США по всему периметру российских границ, майдан на Украине и прочие «прелести».

«Если Штаты хотят вести диалог, то пусть ведут себя подобающим образом, а пока этого не видно», — подчеркнул собеседник.

Послание получено

По мнению аналитика компании «ФинИст» Альберта Кятова, отмена встречи Путина и Трампа является намёком на то, что не стоит расценивать текущее молчание в адрес России относительно новых санкций со стороны законодательных органов США, как потепление отношений.

«Видимо, таким образом Штаты дают сигнал к тому, что скоро будут введены новые санкции. Работа над законопроектом, предусматривающим введение ограничений на операции с российским госдолгом американскими компаниями всё ещё является актуальной», — сказал Кятов.

А последствия от этого закона для российской экономики будут тяжелыми. Инфляция в стране на 70% зависит от движения курса рубля к иностранной валюте. Когда падает курс, растёт так называемая «импортируемая» инфляция. А курс рубля, в свою очередь, на 80% зависит от потоков капитала в страну и из неё, поясняет эксперт.

Если введут запрет на покупку ОФЗ, то США перекроют самый масштабный канал притока капитала в страну. Это сразу же даст мощную спекулятивную реакцию против рубля, курс в моменте может упасть до 72—74 рубля за доллар. С лагом во времени примерно в 2—3 месяца это переложится на инфляцию, она вырастет примерно на тот же процент, на который упал рубль к доллару, считает Кятов. Поэтому, стоит понимать, что среднесрочные риски для российской экономики со стороны США очень высоки.

Рынки не обманешь

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковкий отметил, что сейчас игроки находятся в состоянии томительного ожидания итогов основных встреч на полях саммита G20.

Поскольку встреча Путина и Трампа не состоится, рынки моментально почувствовали усиление геополитических рисков. Теперь, по его мнению, вся надежда на положительный исход встречи американского президента с Си Циньпином.

«Но и здесь всё далеко не так гладко, как хотелось бы. Накануне экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал CNBC, что многого не ожидает от этой встречи и, вероятно, по её итогам будут произнесены лишь декларативные трафаретные фразы», — говорит Рожанковкий.

Однако рынки трудно обмануть, и этот невесёлый сценарий сейчас, судя по всему, они рассматривают как приоритетный. Кроме того, отмечает он, неожиданное изменение формата встречи Трампа и президента Турции Эрдогана также не работает в пользу оптимистов: Китай внимательнейшим образом наблюдает за взаимодействием своих соседей со своими главным аргентинским визави, и, очевидно, исходя из такого развития событий, усилит свою переговорную броню.

По мнению главного аналитика ЦАФТ Антона Быкова, отказ американского президента от встречи выглядит совершенно логичным. Но не в контексте российско-украинского морского конфликта в Керченском проливе, которым Дональд Трамп всё объяснил, а общей геополитической ситуацией в мире.

«Практически все контакты президентов России и США сводятся к взаимодействию в области международной безопасности и военного сотрудничества. В последнее время мы не видим ухудшения ситуации в основных точках международной напряженности, поэтому неотложных тем для обсуждения сейчас нет», — заявил Быков.

Фокус внимания Трампа, судя по сообщениям в СМИ, сейчас направлен, прежде всего, на проблемы экономического характера, отметил он. Глава Белого дома сосредоточен на теме торговых войн с Китаем и Евросоюзом . Поэтому отказ от встречи с Путиным просто позволит ему сконцентрироваться на первостепенных для США встречах.

Что же касается возможных экономических последствий, то, учитывая крайне низкий уровень торговых отношений России и США, опасаться можно только новых санкций. Но по опыту введения прошлых ограничений, мы знаем, что для этого не нужен какой-то серьёзный повод.