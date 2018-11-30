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Путин высказался о решении США выйти из ДРСМД 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россию тревожит сложившаяся ситуация в сфере нераспространения и разоружения, заявил президент России Владимир Путин, выступая с докладом на саммите G-20 Аргентине.
«Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений», — передает слова Путина ТАСС.
Россия надеется, что страны БРИКС выступят с единой позицией по данному вопросу, призывая мировое сообщество объединиться в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности, сказал президент.
20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора. Комментируя намерение американского президента, Владимир Путин напомнил, что выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию российского гиперзвукового оружия, и выход из ДРСМД также не останется без ответа.
Комментарии
Дональд Трамп , Владимир Путин , БРИКС , ИТАР-ТАСС , Политика , Аргентина , США
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