Россию тревожит сложившаяся ситуация в сфере нераспространения и разоружения, заявил президент России Владимир Путин, выступая с докладом на саммите G-20 Аргентине.
«Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений», — передает слова Путина ТАСС.
Россия надеется, что страны БРИКС выступят с единой позицией по данному вопросу, призывая мировое сообщество объединиться в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности, сказал президент.
20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора. Комментируя намерение американского президента, Владимир Путин напомнил, что выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию российского гиперзвукового оружия, и выход из ДРСМД также не останется без ответа.