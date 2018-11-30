Решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным не будет способствовать решению целого ряда международных проблем. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
«Сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь», — отметил Лавров.
Он добавил, что Россия будет ждать нового случая для переговоров, когда президенту США не будут мешать «внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров».
Переговоры лидеров двух стран были запланированы на 1 декабря во время саммита G-20. 29 ноября Дональд Трамп сообщил об отмене встречи из-за ситуации в Керченском проливе.