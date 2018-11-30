Лавров отреагировал на отмену встречи Трампа и Путина

«Сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь», — отметил Лавров.

Он добавил, что Россия будет ждать нового случая для переговоров, когда президенту США не будут мешать «внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров».

Переговоры лидеров двух стран были запланированы на 1 декабря во время саммита G-20. 29 ноября Дональд Трамп сообщил об отмене встречи из-за ситуации в Керченском проливе.