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Лавров отреагировал на отмену встречи Трампа и Путина 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным не будет способствовать решению целого ряда международных проблем. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
«Сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь», — отметил Лавров.
Он добавил, что Россия будет ждать нового случая для переговоров, когда президенту США не будут мешать «внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров».
Переговоры лидеров двух стран были запланированы на 1 декабря во время саммита G-20. 29 ноября Дональд Трамп сообщил об отмене встречи из-за ситуации в Керченском проливе.
Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Политика , США
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