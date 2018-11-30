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Кремль прокомментировал отмену встречи Путина с Трампом 

News.ru + ещё 23 15 часов назад
Фото: News.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением США отменить запланированную на 1 декабря встречу лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе», — сказал Песков, подчеркнув, что теперь обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.
По словам представителя Кремля, которого цитирует РИА Новости, Путин готов к общению со своим американским коллегой.
Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские военные корабли намеренно нарушили госграницу, войдя в территориальные воды России, которые были таковыми еще до возвращения Крыма в состав страны.
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко остался доволен решением американского лидера Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая ранее была запланирована на полях саммита G20.
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Комментарии
Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США
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