Кремль прокомментировал отмену встречи Путина с Трампом 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением США отменить запланированную на 1 декабря встречу лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе», — сказал Песков, подчеркнув, что теперь обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.
По словам представителя Кремля, которого цитирует РИА Новости, Путин готов к общению со своим американским коллегой.
Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские военные корабли намеренно нарушили госграницу, войдя в территориальные воды России, которые были таковыми еще до возвращения Крыма в состав страны.
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко остался доволен решением американского лидера Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая ранее была запланирована на полях саммита G20.