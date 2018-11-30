Кремль прокомментировал отмену встречи Путина с Трампом

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе», — сказал Песков, подчеркнув, что теперь обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.

По словам представителя Кремля, которого цитирует РИА Новости Путин готов к общению со своим американским коллегой.

Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские военные корабли намеренно нарушили госграницу, войдя в территориальные воды России, которые были таковыми еще до возвращения Крыма в состав страны.