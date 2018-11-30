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Путин рассказал, чем грозят «заигрывания» с террористами 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Путина заявил, что в отношении террористических группировок компромиссы и двойные стандарты недопустимы.
Заигрывания с боевиками в геополитических целях ведут к кровавым злодеяниям с их стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече стран БРИКС на полях саммита G20 в Аргентине.
По словам Путина, в отношении террористических группировок компромиссы и двойные стандарты недопустимы, «тем более, их авантюрное использование в геополитических целях».
«Любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния», — сказал президент России.
Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. На полях саммита запланированы переговоры российского президента в форматах РИК и БРИКС. Также Путин проведет двусторонние контакты с президентами нескольких государств.
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Владимир Путин , БРИКС , Политика
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