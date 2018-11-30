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Путин поприветствовал участников «Доброй волны» 

Газета.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям гала-концерта Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна"
Путин похвалил существующий уже год проект за поиск и поддержку молодых дарований. "Несмотря на столь короткое время, сумел объединить вокруг своих благородных задач и целей большое число юных участников из разных регионов страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помочь им в полной мере проявить свои способности, обрести уверенность в собственных силах, приблизиться к осуществлению заветной мечты", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По мнению президента, неравнодушная позиция организаторов фестиваля содействует консолидации общества, сплочает его вокруг решения проблем и защиты духовных ценностей.
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