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В Госпогранслужбе Украины рассказали, каких мужчин из России пустят в страну 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер ГПСУ (Государственной пограничной службы Украины) Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется, передает "112 Украина".
Госпорганслужба Украины 30 ноября объявила о запрете на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
По словам Демченко, на Украину, несмотря на запрет, смогут въехать граждане России, имеющие дипломатический статус, а также являющиеся "обслуживающим персоналом на транспорте".
"Кроме того, те, которые имеют документ-подтверждение о постоянном или временном проживании на территории Украины и которые едут с поездками гуманитарного характера. Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников", — уточнил Демченко.
Он пояснил, что возрастная группа от 16 до 60 лет представляет собой особый риск, и запрет нужен, "чтобы они не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия".
Ранее в МИД России оценили возможность введения ответного запрета на въезд для украинцев.
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Андрей Демченко , МИД , Политика , В мире , Украина
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