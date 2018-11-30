Спикер ГПСУ (Государственной пограничной службы Украины) Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется, передает "112 Украина".
Госпорганслужба Украины 30 ноября объявила о запрете на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
По словам Демченко, на Украину, несмотря на запрет, смогут въехать граждане России, имеющие дипломатический статус, а также являющиеся "обслуживающим персоналом на транспорте".
"Кроме того, те, которые имеют документ-подтверждение о постоянном или временном проживании на территории Украины и которые едут с поездками гуманитарного характера. Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников", — уточнил Демченко.
Он пояснил, что возрастная группа от 16 до 60 лет представляет собой особый риск, и запрет нужен, "чтобы они не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия".
Ранее в МИД России оценили возможность введения ответного запрета на въезд для украинцев.