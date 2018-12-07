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Москалькова рассказала о состоянии раненных в Керченском проливе украинских моряков 

Ведомости + ещё 30 3 часа назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила раненных при задержании в Керченском проливе троих моряков ВМС Украины, в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве. Моряки не жалуются на условия содержания, сообщила омбудсмен на своей официальной странице в Instagram. По ее словам, она больше двух часов беседовала с моряками Андреем Эйдером, Андреем Артеменко и Василием Сорокой.
«На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке, и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими», — сообщила Москалькова.
Москаленко уточнила, что врачи оценивают полученные украинскими моряками ранения как легкие. Задержанные получают необходимую медицинскую помощь, и «лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья», написала омбудсмен.
Эйдер, Артеменко и Сорока с бронекатера ВМС Украины «Бердянск» были ранены при задержании российскими пограничниками 25 ноября. Они в числе 24 моряков заключены под стражу на два месяца — до 25 января.
Российские пограничники задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины — буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.
В ответ Украина с 28 ноября ввела на 30 дней военное положение в 10 областях, а затем запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
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