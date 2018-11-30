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Путин прибыл на саммит G20 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в столицу Аргентины, где пройдет саммит лидеров стран G20. У российского лидера запланированы встречи в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.
Кадры прибытия российского лидера в столицу Аргентины опубликовал спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США Дональдом Трампом отменена американской стороной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что реальной причиной такого решения стал инцидент в Керченском проливе с участием Украины. По ее словам, в действительности встреча лидеров отменилась из-за внутриполитического расклада в США.
В целом, лидеры стран-участниц объединения обсудят текущие вызовы в мировой торговле, развитие цифровой экономики и изменение климата.
Саммит «Большой двадцатки» проходит с 30 ноября по 1 декабря.
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Синдзо Абэ , Ангела Меркель , Мария Захарова , Дмитрий Смирнов , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Комсомольская правда , Политика , Аргентина , Германия , Япония
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