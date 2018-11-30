Путин прибыл на саммит G20

Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес pic.twitter.com/9B4SCd4nre— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2018 г.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США Дональдом Трампом отменена американской стороной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что реальной причиной такого решения стал инцидент в Керченском проливе с участием Украины. По ее словам, в действительности встреча лидеров отменилась из-за внутриполитического расклада в США.

В целом, лидеры стран-участниц объединения обсудят текущие вызовы в мировой торговле, развитие цифровой экономики и изменение климата.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 30 ноября по 1 декабря.