Путин поручил пресечь хищения нефти и газа в Дагестане

Президент Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ (поручается) принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», — говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 марта 2019 года.

Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено «принять меры, обеспечивающие приведение в соответствие с экономически обоснованными значениями цен (тарифов) на электрическую энергию, цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию (отопление)» в Дагестане.

Также кабмин должен будет обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей на территории республики, в том числе — для выявления бесхозных энергообъектов и принятия мер по оформлению прав собственности на них.

Кроме того, Путин поручил внести вопрос о ситуации в топливно-энергетическом комплексе Дагестана на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.