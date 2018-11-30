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Путин поручил пресечь хищения нефти и газа в Дагестане 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане.
«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ (поручается) принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», — говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 марта 2019 года.
Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено «принять меры, обеспечивающие приведение в соответствие с экономически обоснованными значениями цен (тарифов) на электрическую энергию, цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию (отопление)» в Дагестане.
Также кабмин должен будет обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей на территории республики, в том числе — для выявления бесхозных энергообъектов и принятия мер по оформлению прав собственности на них.
Кроме того, Путин поручил внести вопрос о ситуации в топливно-энергетическом комплексе Дагестана на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
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Политика , Криминал , Общество , Происшествия , Экономика
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