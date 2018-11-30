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G20 начался серией нелепостей и накладок
G20 начался серией нелепостей и накладок

Скакуны Кадырова обогнали хозяина по доходам 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Василий Максимов / «Коммерсантъ»
За четыре последних года лошади главы Чечни Рамзана Кадырова заработали на скачках в разных странах почти 100 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах «Центра антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл — Р“ (»ТИ-Р»).
В центре пришли к выводу, что это в три раза больше задекларированного дохода главы Чечни за тот же период.
Всего, по данным «ТИ-Р», у Кадырова 128 лошадей. Еще две фигурируют в реестре скачек в ОАЭ.
Кони главы Чечни участвуют в соревнованиях, проходящих в России, Франции, Чехии, Германии и ОАЭ.
«Из-за санкций европейские деньги Кадыров так и не получил, поэтому мы не учитывали эти суммы при подсчете», — отмечено в исследовании.
Авторы добавляют, что даже скромный в сравнении с зарубежным доход от российских скачек, за четыре года составивший 36,4 миллиона рублей, ощутимо превысил официальный, который достиг 29,3 миллиона.
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Рамзан Кадыров , Политика , Экономика , Чеченская Республика
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