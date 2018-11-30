Кто сорвал встречу Путина и Трампа?

Новый «разворот над Атлантикой»: президент США в последний момент, уже находясь на борту самолета, отменил встречу с российским лидером на полях саммита «большой двадцатки». Почему срыв переговоров это по-своему хорошее событие?

«Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп в Twitter.

Президент США добавил, что с нетерпением ожидает нового содержательного саммита, когда ситуация будет разрешена. Что вдруг случилось?

Business FM предполагала такое развитие событий. Только не керченский инцидент стал причиной отмены переговоров, хотя давление в прессе на Трампа было по этому поводу сильное. Это был лишь повод. Уже собираясь лететь в Аргентину, президент США подтвердил журналистам, что встреча с Путиным будет, и вот фактически с борта самолета ее отменяет. Прямо «разворот над Атлантикой» получается.

Решение было принято после того, как произошел важный поворот в деле о так называемом российском вмешательстве в выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер . Выяснилось, что многолетний адвокат, доверенное лицо и фактически «решальщик» самых деликатных проблем Трампа Майкл Коэн дал 70-часовые показания Мюллеру, заключив сделку со следствием. Он признался, что ранее давал ложные показания в конгрессе относительно деловых связей Трампа с Россией.

Коэн и Трамп утверждали, что перед началом избирательной кампании к концу 2015 года свернули все планы по строительству в Москве Trump Tower. Теперь адвокат утверждает, что переговоры продолжались даже тогда, когда нынешний президент начал избирательную кампанию, чуть ли не до июня 2016 года.

Ранее Коэн утверждал, что, пытаясь лоббировать московский девелоперский проект, он написал одному «высокопоставленному помощнику Путина» письмо, но не получил ответа. Теперь он вдруг вспомнил, что ответ был получен, после чего он примерно 20 минут по телефону обсуждал этот вопрос с неким «помощником Дмитрия Пескова ». Правда, выглядит несколько странно, чтобы некий помощник Пескова решал судьбу девелоперских проектов и тем более «вербовал» будущего президента Америки.

Следствие утверждает, что московский проект лоббировал американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер, который якобы приглашал Коэна на Петербургский экономический форум в июне 2016 года, обещав встречу с Медведевым, а то и с самим Путиным. Сам факт такого приглашения — хотя поездка и не состоялась — может служить поводом для обвинений в сговоре команды Трампа с представителями России, поскольку над этой темой давно витает стойкий запах политической паранойи.

Подобные деловые связи с иностранной державой для выборного лица по американским законам — это серьезное преступление. Трамп и во время избирательной кампании, и после не раз утверждал, что у него нет и не было деловых интересов в России. Возможно, вопросы об этом ему задал уже и сам спецпрокурор Мюллер. Президент письменно ответил на представленные ему вопросы. Хотя он давал их не под присягой, но, если вскроется ложь, это может иметь неприятные последствия.

Именно Коэн также передал несколько десятков тысяч долларов как минимум двум женщинам, обвинявшим Трампа в том, что у него с ними были сексуальные отношения. Им заплатили за молчание во время избирательной кампании. Следствие пытается доказать, что выплата этих средств была нарушением правил финансирования избирательной кампании, что является уголовным преступлением.

Вообще, когда человек, в течение десяти лет являвшийся доверенным лицом крупного бизнесмена и бывший в курсе всех его дел, в том числе сомнительных, начинает плотно сотрудничать со следствием, это обычно означает катастрофу для защиты подозреваемого. В таких условиях Трампу стало явно не до встречи с Путиным в любом формате: на ногах, на полях, с глазу на глаз или в присутствии делегации отпетых ястребов типа Болтона — она была бы воспринята американским истеблишментом как абсолютно токсичная. Любые достигнутые на ней договоренности тут же были бы поставлены под удар, вызвав очередной виток антироссийской кампании.

Так что по-своему даже хорошо, что такого квазисаммита не будет. Состоится ли он когда-либо вообще между Трампом и Путиным — большой вопрос. Российско-американские отношения останутся заложником прокурора Мюллера еще долго. Что и говорить, он умеет приурочить очередную гадость в своем расследовании аккурат к очередной попытке российско-американских переговоров. Вот и не верь после этого в теорию заговора.