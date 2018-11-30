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Порошенко назвал две плохие новости для Путина
Порошенко назвал две плохие новости для Путина

Источник: Польша и Британия инициировали ужесточение санкций против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Польша и Великобритания инициировали новое обсуждение ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Черном море с тремя кораблями ВМС Украины, которые нарушили границу РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.
"Польша и Великобритания при поддержке Швеции и стран Балтии инициировали наложение на Россию дополнительных ограничительных мер в связи с инцидентом (в Черном море)", — сказал собеседник агентства.
Газета Welt до принятия заявления писала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию. В четверг источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. По словам источника, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества РФ и ЕС — "Северному потоку-2".
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Комментарии3
Штеффен Зайберт , Владимир Путин , МИД , ЕС , СБУ , РИА Новости , Политика , В мире , Брюссель , Польша , Великобритания
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