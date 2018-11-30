Источник: Польша и Британия инициировали ужесточение санкций против России

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

"Польша и Великобритания при поддержке Швеции и стран Балтии инициировали наложение на Россию дополнительных ограничительных мер в связи с инцидентом (в Черном море)", — сказал собеседник агентства.

Газета Welt до принятия заявления писала со ссылкой на диписточники в ЕС , что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию. В четверг источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. По словам источника, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества РФ и ЕС — "Северному потоку-2".