МИД назвал причину отмены встречи Трампа с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала наиболее вероятную причину того, почему президент США Дональд Трамп передумал встречаться с главой России Владимиром Путиным на G20. По её мнению, на его решение повлияла внутриполитическая ситуация, а не инцидент в Керченском проливе, как было заявлено американской стороной.

«Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения», — сказала Захарова на брифинге.

О том, что переговоры не состоятся, Кремль узнал из Twitter Трампа. Комментируя заявление Трампа об отмене встречи, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в таком случае у Путина появится дополнительная пара часов для встреч с другими лидерами стран на полях саммита «Большой двадцатки».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко остался доволен решением американского лидера Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая ранее была запланирована на полях саммита G20.