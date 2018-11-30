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Порошенко назвал две плохие новости для Путина
Порошенко назвал две плохие новости для Путина

МИД назвал причину отмены встречи Трампа с Путиным 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала наиболее вероятную причину того, почему президент США Дональд Трамп передумал встречаться с главой России Владимиром Путиным на G20. По её мнению, на его решение повлияла внутриполитическая ситуация, а не инцидент в Керченском проливе, как было заявлено американской стороной.
«Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения», — сказала Захарова на брифинге.
О том, что переговоры не состоятся, Кремль узнал из Twitter Трампа. Комментируя заявление Трампа об отмене встречи, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в таком случае у Путина появится дополнительная пара часов для встреч с другими лидерами стран на полях саммита «Большой двадцатки».
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко остался доволен решением американского лидера Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая ранее была запланирована на полях саммита G20.
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