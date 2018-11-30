МИД России получил ноту от Украины по поводу доступа к задержанным морякам

"Украинская сторона направила в наш адрес ноту с требованием обеспечить консульский доступ к своим задержанным гражданам… Да, такую ноту мы получали", — заявила она, добавив, что так происходит всегда, когда речь происходит о резонансных задержаниях, которые широко освещаются в СМИ, в иных же случаях украинские дипломаты никакого рвения не демонстрируют.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.