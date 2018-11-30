Бовт: «Встречаться сейчас с Путиным — политическое самоубийство для Трампа»

«На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал он в Twitter.

Ранее президент США заявлял, что его встреча с Путиным на полях саммита G20, скорее всего, состоится, но он примет окончательное решение во время перелета в Аргентину. А в Кремле заявляли, что Вашингтон подтвердил встречу. Как сказал, отвечая на вопрос Business FM , пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , лидеры двух стран планировали обсудить двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты. По словам Пескова, встреча Путина и Трампа должна была занять около часа.

После того как стало известно, что встреча отменяется, Дмитрий Песков заявил ТАСС , что Владимир Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита.

— Как раз в эти дни прокурор Мюллер, который расследует дело о российском вмешательстве, приурочил целый ряд открытий в этом расследовании. Я думаю, что это было сделано уже специально, хотя я не склонен к конспирологии, но трудно отделаться от этого впечатления, что это все приурочено к этой встрече. Многолетний юрист и доверенное Трампа Майкл Коэн сделал признание о том, что во время, когда Трамп уже вел свою избирательную кампанию, он вел деловые переговоры с Россией насчет строительства Trump Tower в Москве. Это тянет на серьезное уголовное преступление — конфликт интересов. Кроме того, оказывается, он 70 часов давал показания Мюллеру, и в ходе этих показаний он раскрыл какие-то обстоятельства, которые касаются препятствования правосудию, обсуждению проблемы помилований и так далее. В общем, это большой список уголовщины. Если это все подтвердится, то процедура импичмента в нижней палате конгресса фактически неминуема. Встречаться сейчас с Путиным — это политическое самоубийство. Порошенко тут ни при чем, к сожалению для него, но вовремя подвернулся: если бы не Порошенко, надо было бы что-то придумать более серьезное, а так — вроде как из-за каких-то посудин в Азовском море.

— Все-таки вы считаете, что это стало последней каплей, чтобы Трамп принял такое решение?

— Я думаю, что вообще просто нужен был какой-то повод, чтобы отменить эту встречу, и такой повод удачно подвернулся. Можно, конечно, поспекулировать на тему, что, может быть, и сама провокация украинских судов была сделана по отмашке США, чтобы встреча не состоялась, но мы не будем так далеко заходить, конспирологии и так тут достаточно.

— России эта встреча тоже не очень сейчас нужна или мы все-таки были в ней заинтересованы?

— Нам стало абсолютно не с кем в Америке разговаривать, мы не ведем диалог ни на каком уровне. С высокой степенью вероятности сейчас последуют санкции, и мы даже не можем их обсудить, мы не можем обсудить никакие компромиссы, никакие договоренности ни в одной сфере, начиная от той же Украины и заканчивая Сирией. Разговаривать нам не с кем. Разве что Болтон, но Болтон в данном случае бессилен против внутриполитического расклада в Америке. Трамп серьезно попал, потому что его многолетний юрист сейчас дает показания, и это юридическая катастрофа для человека из бизнеса.

Трамп, отказываясь от встречи с Путиным, пытается отвлечь внимание американских СМИ от откровений его бывшего адвоката Майкла Коэна. Такое мнение выразил старший корреспондент CNN при Белом доме Джефф Зелени.

Владимира Васильева: Почему Трамп использовал инцидент в Керченском проливе в качестве предлога для отмены встречи с Путиным? Мнение главного научного сотрудника Института США и Канады РАН

— Это действительно может быть сценарий, консервативные советники Трампа так и думали, что надо действительно поставить вопрос об Украине, сначала заставить российскую сторону оправдываться и дальше уже перейти к перепалке, и встреча бы сорвалась с точки зрения конструктивной составляющей, поскольку сегодня совершенно очевидно, что в этом конфликте американцы не могли встать на сторону Украины, то есть всем стало ясно, что виновата действительно Украина. Это была провокация, это было одностороннее действие, к российской стороне не придраться ни с точки зрения международного права, ни каким-то другим образом, тогда возникла эта формулировка «не вернули корабли», хотя по суду их вообще можно конфисковать, но это уже технический вопрос. Второй очень важный вопрос состоит в том, что, по всей видимости, американской стороне нечего было говорить, на этой встрече никакой содержательной стороны не было бы. И главное, с моей точки зрения, что, безусловно, поднялся бы вопрос о стратегической стабильности, об этом много раз говорили, поднялся бы вопрос о судьбе договора РСМД. Все, что мог сказать Трамп, что судьба решена, Белый дом уже почти принял решение о выходе из этого договора и разговаривать тут нечего.

— События в самой Америке могли повлиять на это решение Трампа, какие-то внутренние конфликты?

— Да. Комиссия Мюллера работает и по-прежнему подбрасывает нам какие-то сюрпризы. На подходе конгресс 116-го созыва с января, и демократы, по всей видимости, сделают все от них зависящее: не то чтобы импичмент, но начать всякие расследования, чтобы как раз к моменту президентских выборов навешать на Трампа либо обвинения в неуплате налогов, либо еще какие-то злоупотребления, которые имеют внутреннее положение. Я думаю, что это тоже фактор, с которым Трамп вынужден считаться. Факт в том, что, как заявил еще Болтон, до тех пор, пока идет «охота на ведьм», речи о продуктивной встрече быть не может. Комиссию Мюллера прикроют, или она самораспутится — тогда и поговорим. На сегодняшний день комиссия Мюллера жива, здорова, следовательно, этот дамоклов меч по-прежнему висит над Трампом.

Могут ли Путин и Трамп организовать другую встречу?

Федор Лукьянов , председатель президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

«Вся канва отношений США и России при Путине и Трампе показывает, что Трамп не считает Россию чем-то очень важным для себя. Со страной, которую могут считать врагом, противником, каким-то препятствием, но относятся к ней серьезно, так себя не ведут. С Китаем он так себя не ведет. С Россией он считает возможным так себя вести, просто полагая, что ничего страшного не будет. Как говорится, ничего личного, просто, извините, вы не приоритет. Из этого вытекает довольно неприятный вывод, что все наши попытки наладить с ним отношения, во-первых, безуспешны, просто потому что мы не встречаем симметричный интерес, во-вторых, отчасти даже унизительны: что ж навязываться так на встречи, если противоположная сторона к ним столь безразлично относится. Поэтому мне кажется, что надо просто сделать паузу, перестать пытаться любой ценой налаживать и продолжать диалог, а просто понять, что сейчас он невозможен. В противном случае, боюсь, будет повторение все время подобных эксцессов, тем более что поводов для отмены встреч, как сейчас случилось с Азовским морем, будет всегда, учитывая характер наших нынешних отношений, очень много».

Трамп вслед за отменой встречи с Путиным отказался и от переговоров с лидерами Турции и Южной Кореи, передает The Associated Press . Вместо этого президент США намерен «неформально» пообщаться с главами этих государств на саммите G20 в Аргентине. О причинах такого решения не сообщается.