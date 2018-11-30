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Опрос показал отношение россиян к Трампу 

РИА Новости + ещё 1 52 минуты назад
Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster
Количество россиян, негативно воспринимающих президента США Дональда Трампа, за полтора года выросло в два раза — до 46%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, если еще в июне 2017 года отрицательно к Трампу относилось 25% респондентов, то в конце ноября их число выросло до 46%. Положительно к американскому президенту относится 13% россиян (24% в июне 2017 года). Еще 41% затруднились ответить на вопрос.
На вопрос улучшилось ли за последние полгода отношение к Трампу, только 2% респондентов ответили утвердительно. Об ухудшении отношения за полгода заявило 18%. При этом большинство — 71% — сообщили, что их отношение к президенту США не изменилось.
Опрос "ФОМнибус" проводился 24-25 ноября, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Дональд Трамп , Фонд "Общественное мнение" , Политика , США
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