Путин в понедельник встретится с главой Минсельхоза

"Состоится сегодня его встреча с Дмитрием Патрушевым — министром сельского хозяйства, сегодня президент именно вопросами селян будет заниматься. И внутренние различные встречи и совещания будут в течение дня у главы государства", — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что до второй половины нынешней недели президент будет работать в Москве.