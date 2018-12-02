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Путин в понедельник встретится с главой Минсельхоза 

РИА Новости + ещё 9 2 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоится сегодня его встреча с Дмитрием Патрушевым — министром сельского хозяйства, сегодня президент именно вопросами селян будет заниматься. И внутренние различные встречи и совещания будут в течение дня у главы государства", — заявил Песков журналистам.
Он отметил, что до второй половины нынешней недели президент будет работать в Москве.
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Дмитрий Песков , Дмитрий Патрушев , Владимир Путин , Минсельхоз , Политика
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