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Москва прокомментировала запрет российским мужчинам ездить на Украину 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Министерстве иностранных дел России рассказали о нецелесообразности зеркальных мер на запрет для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя МИД Марии Захаровой, зеркальный ответ может привести к помешательству или даже коллапсу.
«Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом, к сожалению, на Украине, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких (…) телодвижений руководства страны», — сказала она.
Ранее 30 ноября президент Украины Петр Порошенко сообщил об ограничении въезда в страну для ряда российских граждан. Решение было принято, чтобы Россия не смогла сформировать в стране отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил», и не позволить Москве некие операции, планировавшиеся еще в 2014 году. О каких операциях идет речь, украинский президент не уточнил.
Украинские СМИ также передавали, что меры введены на время введения в стране военного положения. Исключения будут сделаны для тех, кто едет в страну, на похороны или с другой гуманитарной целью. Военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, вводится на 30 дней и действует до конца декабря.
29 ноября государственная пограничная службы (ГПСУ) Украины приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан, теперь границу могут пересекать только украинские граждане.
Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
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Комментарии1
Петр Порошенко , ФСБ , МИД , Политика , Москва
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