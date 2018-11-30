Москва прокомментировала запрет российским мужчинам ездить на Украину

Министерстве иностранных дел России рассказали о нецелесообразности зеркальных мер на запрет для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, зеркальный ответ может привести к помешательству или даже коллапсу.

«Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом, к сожалению, на Украине, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких (…) телодвижений руководства страны», — сказала она.

Ранее 30 ноября президент Украины Петр Порошенко сообщил об ограничении въезда в страну для ряда российских граждан. Решение было принято, чтобы Россия не смогла сформировать в стране отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил», и не позволить Москве некие операции, планировавшиеся еще в 2014 году. О каких операциях идет речь, украинский президент не уточнил.

Украинские СМИ также передавали, что меры введены на время введения в стране военного положения. Исключения будут сделаны для тех, кто едет в страну, на похороны или с другой гуманитарной целью. Военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, вводится на 30 дней и действует до конца декабря.

29 ноября государственная пограничная службы (ГПСУ) Украины приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан, теперь границу могут пересекать только украинские граждане.