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Косачев заявил о признании Трампом Крыма частью России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что президент США Дональд Трамп своим отказом от встречи с российским лидером Владимиром Путиным фактически признал Крым российским.
«Намного интереснее тот факт, что Дональд Трамп, обосновывая отказ во встрече с президентом России Владимиром Путиным, сделал очень важное заявление», — написал Косачев в Facebook.
Он привел цитату, опубликованную Трампом в Twitter: «Учитывая тот факт, что (украинские) корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех сторон будет лучше отменить мою запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине».
«Но поскольку корабли находятся в Керчи, то есть в Крыму, который Украина, США и их союзники по-прежнему считают украинским, то заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину, — не что иное, как долгожданное признание Крыма российским! И вот это уже тревожный сигнал для Киева, а не для Москвы», — считает сенатор.
Накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на реальную причину срыва встречи Путина и Трампа.
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