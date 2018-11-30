Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ назвали причину отмены встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские и европейские СМИ отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине.
Старший корреспондент CNN при Белом доме Джефф Зелени отметил, что решение Трампа стало «весьма необычным» с учетом того, что «лишь за час до этого» американский президент подчеркивал, что сейчас «хорошее время» для новых двусторонних переговоров глав России и США, передает ТАСС.
А теперь Трамп «внезапно» отменяет эту встречу, констатировал Зелени, который аккредитован при Белом доме уже порядка 10 лет.
«Складывается впечатление, что президент пытается сменить тему разговора и [уйти] от заголовков о том, что Майкл Коэн признал себя виновным [в даче ложных показаний Конгрессу]», — уверен журналист.
Вместе с тем, по его словам, пути Трампа и Путина все равно пересекутся, ведь они будут принимать участие в саммите «Большой двадцатки».
«Это значит, что не будет официальной встречи в субботу, но все это очень подвижно и всегда может измениться», — пояснил Зелени.
Напомним, в 2017 году на слушаниях в специальном комитете Сената по разведке Коэн сказал, что прекратил заниматься обсуждением возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. В четверг же он признался, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, то есть уже тогда, когда Трамп был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США. По оценке экспертов, признание Коэна может иметь крайне серьезные последствия для Трампа, который, в свою очередь, уже опроверг заявление своего бывшего адвоката.
Британское издание Financial Times видит другую причину отмены встречи лидеров России и США. «Россия усугубила напряженность в отношениях, захватив украинские суда», — говорится в сообщении газеты, содержание которого приводит «ИноСМИ». При этом издание также отмечает, что решение Трампа является «внезапным».
«Беседа на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе стала бы первой официальной встречей двух лидеров с момента их июльского саммита в Хельсинки. Отмена встречи подорвет усилия по ослаблению напряженности на фоне того, что США угрожают ввести новые санкции против Москвы, а президент Трамп обещает выйти из соглашения времен холодной войны об ограничении ядерных вооружений», — пишет FT.
Старший международный корреспондент CNN Мэтью Чан согласен с такой оценкой.
«Последние пару дней мы, конечно же, освещали эту серьезную конфликтную ситуацию в Керченском проливе Азовского моря между российскими и украинскими военно-морскими силами. На Западе в этом видят очередной виток российской агрессии и российского милитаризма. Это само по себе является причиной для того, чтобы президент Трамп не встречался с Путиным», — приводит его слова «ИноТВ».
Накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на реальную причину срыва встречи Путина и Трампа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Болтон увязал встречу Путина и Трампа в Аргентине с саммитом в Хельсинки Когда Россия покажет Украине кузькину мать Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения
Комментарии16
Андрей Кортунов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Республиканская партия США , CNN , InoSMI.Ru , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Политика , Аргентина , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США206
Сенат США послал ясный сигнал Путину1662
Новый президент Грузии отказала России2471
России напророчили поражение в Донбассе276
Гройсман придумал зеркальный ответ России92
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение