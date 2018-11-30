Западные СМИ назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

Старший корреспондент CNN при Белом доме Джефф Зелени отметил, что решение Трампа стало «весьма необычным» с учетом того, что «лишь за час до этого» американский президент подчеркивал, что сейчас «хорошее время» для новых двусторонних переговоров глав России и США, передает ТАСС

А теперь Трамп «внезапно» отменяет эту встречу, констатировал Зелени, который аккредитован при Белом доме уже порядка 10 лет.

«Складывается впечатление, что президент пытается сменить тему разговора и [уйти] от заголовков о том, что Майкл Коэн признал себя виновным [в даче ложных показаний Конгрессу]», — уверен журналист.

Вместе с тем, по его словам, пути Трампа и Путина все равно пересекутся, ведь они будут принимать участие в саммите «Большой двадцатки».

«Это значит, что не будет официальной встречи в субботу, но все это очень подвижно и всегда может измениться», — пояснил Зелени.

Напомним, в 2017 году на слушаниях в специальном комитете Сената по разведке Коэн сказал, что прекратил заниматься обсуждением возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. В четверг же он признался, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, то есть уже тогда, когда Трамп был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США. По оценке экспертов, признание Коэна может иметь крайне серьезные последствия для Трампа, который, в свою очередь, уже опроверг заявление своего бывшего адвоката.

Британское издание Financial Times видит другую причину отмены встречи лидеров России и США. «Россия усугубила напряженность в отношениях, захватив украинские суда», — говорится в сообщении газеты, содержание которого приводит «ИноСМИ» . При этом издание также отмечает, что решение Трампа является «внезапным».

«Беседа на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе стала бы первой официальной встречей двух лидеров с момента их июльского саммита в Хельсинки. Отмена встречи подорвет усилия по ослаблению напряженности на фоне того, что США угрожают ввести новые санкции против Москвы, а президент Трамп обещает выйти из соглашения времен холодной войны об ограничении ядерных вооружений», — пишет FT.

Старший международный корреспондент CNN Мэтью Чан согласен с такой оценкой.

«Последние пару дней мы, конечно же, освещали эту серьезную конфликтную ситуацию в Керченском проливе Азовского моря между российскими и украинскими военно-морскими силами. На Западе в этом видят очередной виток российской агрессии и российского милитаризма. Это само по себе является причиной для того, чтобы президент Трамп не встречался с Путиным», — приводит его слова «ИноТВ».