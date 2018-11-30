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ВЦИОМ: почти половина приморцев готова поддержать врио главы региона Кожемяко на выборах 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Почти половина (46%) участников опроса ВЦИОМ готовы поддержать врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко на выборах главы региона, если бы они проводились в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Согласно данным опроса, уровень декларируемой поддержки Олега Кожемяко составил 46%. Среди тех, кто уверен в своем участии в выборах, этот показатель повышается до 52%", — говорится в сообщении.
Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья краевой избирком признал недействительными из-за многочисленных нарушений. В итоговом списке кандидатов на пост главы региона пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").
Другие кандидаты, участвующие в предстоящих выборах, пользуются меньшей популярностью у опрошенных: каждый десятый (10%, 12% среди тех, кто точно пойдет голосовать) отдал бы свой голос за Андрейченко, 6% проголосовали бы за Чемерис, за Степаненко и Тимченко — 5% и 2% соответственно.
Согласно данным опроса, самым известным среди кандидатов является Кожемяко: о нем знают 83% респондентов, при этом более трети (37%) заявили о доверии к нему, обратного мнения придерживаются 17%. Об Андрейченко знают более четверти (28%) опрошенных, почти столько же — о Чемерис (26%), о Степаненко знают 15% респондентов, а о Тимченко — 12%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 ноября 2018 года. В нем приняли участие 800 жителей Приморского края, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
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Комментарии6
Алексей Тимченко , Андрей Андрейченко , Олег Кожемяко , ЛДПР , ВЦИОМ , Политика , Приморский Край
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