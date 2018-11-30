В Крыму прокомментировали запрет Киева на пересечение границы

Попытки киевских властей заблокировать визиты иностранцев в Крым обречены на провал, так как многие из них давно уже ездят на полуостров через Россию , заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее на сайте погранслужбы Украины появилось заявление первого заместителя главы ведомства Василия Серватюка, в котором говорилось, что в связи с введением военного положения из-за инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины, которые нарушили госграницу РФ, границу с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

"Во-первых, это грубое и циничное нарушение прав человека. Во-вторых, иностранцы давно уже ездят в российский Крым через Россию. Все попытки сопредельного государства заблокировать иностранные визиты обречены на провал. От этой новой выходки киевских властей количество иностранцев в Крыму не уменьшится", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его мнению, киевские власти намеренно препятствуют визитам иностранцев в Крым, так как опасаются, что невыгодная им правда о событиях на полуострове, сознательном выборе крымчан жить вместе с Россией, а также небывалые темпы развития региона станут достоянием широкой международной общественности.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.