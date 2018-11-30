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В Совфеде назвали «политическим фейерверком» резолюцию США по Керченскому проливу 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT принятую сенатом США резолюцию, осуждающую действия российской стороны в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.
«Мне кажется, это предсказуемая реакция, которая показывает, что американская сторона как всегда не собирается разбираться в деталях, а хочет использовать любой существующий конфликт, любой повод, чтобы обвинить Россию. Думаю, к этому нужно относиться спокойно», — сказал он.
По его словам, в настоящее время продолжается избранная США линия.
«Надо уже перестать питать какие-то иллюзии, что будет по-другому. И совершенно спокойно заниматься собственными делами, выстраивать свою социально-экономическую стратегию с пониманием того, что в ближайшее время США не будут нашим стратегическим партнёром по решению каких-то глобальных, важных для человечества проблем», — добавил Морозов.
При этом он отметил, что принятый документ вряд ли как-то повлияет на ситуацию.
«Они могут делать любые заявления, принимать резолюции по любому событию, которое происходит в мире. Другое дело, с юридической точки зрения понятно, что это абсолютно ничтожный документ, не имеющий никакого значения, — просто политический фейерверк с очередным осуждением России. Формально никто им не запрещает высказываться по любому поводу. Фактически это откровенно русофобская стратегия, которая стала уже общей для деятельности американского сената», — заключил парламентарий.
Ранее сенат США осудил «российскую агрессию» в Керченском проливе.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3
Олег Морозов , Совет Федерации , Сенат США , Политика , США
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