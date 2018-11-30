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Россия потребовала от США прояснить позицию по запрету ядерных испытаний 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ждет от Вашингтона «четкой и ясной позиции» относительно ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Выступая в Школе общественных и международных отношений им. Вудро Вильсона при Принстонском университете, Антонов заявил, что ситуация с ДВЗЯИ вызывает у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС.
«Напомню, что обладающие ядерным оружием Россия, Великобритания и Франция уже ратифицировали этот договор. Мы ждем четкой и ясной позиции США по ДВЗЯИ — договора, от судьбы которого зависят дальнейшие шаги в области ядерного разоружения и нераспространения», — подчеркнул российский посол.
Он также отметил, что «российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться», а «миру нужно укрепление стратегической стабильности, которая в свою очередь зависима от характера и качества диалога между Россией и США».
«Необходимо отходить от конфронтации, искать пути примирения, компромиссы, — добавил Антонов. — Пытаться выстроить равноправные, взаимовыгодные отношения, отвечающие интересам народов России и США».
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Анатолий Антонов , Принстонский университет , ИТАР-ТАСС , Политика , Москва , США
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