Россия потребовала от США прояснить позицию по запрету ядерных испытаний

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ждет от Вашингтона «четкой и ясной позиции» относительно ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Выступая в Школе общественных и международных отношений им. Вудро Вильсона при Принстонском университете , Антонов заявил, что ситуация с ДВЗЯИ вызывает у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС

«Напомню, что обладающие ядерным оружием Россия, Великобритания и Франция уже ратифицировали этот договор. Мы ждем четкой и ясной позиции США по ДВЗЯИ — договора, от судьбы которого зависят дальнейшие шаги в области ядерного разоружения и нераспространения», — подчеркнул российский посол.

Он также отметил, что «российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться», а «миру нужно укрепление стратегической стабильности, которая в свою очередь зависима от характера и качества диалога между Россией и США».