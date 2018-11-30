Антонов направит предложения о встрече всем главам комитетов конгресса

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов намерен направить предложения о встрече всем главам комитетов нового состава конгресса США

"Намерены направить письма ко всем руководителям будущих комитетов и сената, и палаты представителей. Это от них будет зависеть — захотят они встретиться с послом России или нет", — сообщил Антонов в четверг РИА Новости.

Новый состав конгресса США, сформированный по итогам выборов 6 ноября, приступит к работе в январе 2019 года. Большинство мест в палате представителей заняли демократы, а республиканцы сохранили большинство в сенате.

Ранее Антонов заявлял, что на фоне ухудшения российско-американских отношений представители конгресса неохотно идут с ним на контакт.