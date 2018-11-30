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Антонов направит предложения о встрече всем главам комитетов конгресса 

РИА Новости 2 часа назад
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов намерен направить предложения о встрече всем главам комитетов нового состава конгресса США.
"Намерены направить письма ко всем руководителям будущих комитетов и сената, и палаты представителей. Это от них будет зависеть — захотят они встретиться с послом России или нет", — сообщил Антонов в четверг РИА Новости.
Новый состав конгресса США, сформированный по итогам выборов 6 ноября, приступит к работе в январе 2019 года. Большинство мест в палате представителей заняли демократы, а республиканцы сохранили большинство в сенате.
Ранее Антонов заявлял, что на фоне ухудшения российско-американских отношений представители конгресса неохотно идут с ним на контакт.
В Принстоне (штат Нью-Джерси) посол РФ в четверг выступил перед студентами престижного Принстонского университета.
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Анатолий Антонов , Принстонский университет , РИА Новости , Политика , Видео , США
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