Вице-спикер Госудумы оправдался за поездку в Майами

Вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал свою поездку в Майами. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Депутат возмутился реакцией, которую вызвал его пост о путешествии. По его словам, поездка была частной. Он добавил, что ему понравилась страна и ее жители.

«Хорошая страна, все добрые. Я не понимаю, почему нашим людям пытаются навязать что-то другое, — сказал Лебедев. — Депутат имеет право летать в другую страну», — заключил он.

До этого в Госдуме предположили, что вице-спикер ездил в Майами ради избирателей, поскольку за границей тоже есть избирательные округа для российских граждан.

Ранее Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении».

«Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки.

Спустя несколько часов запись прокомментировал другой вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — напомнил он.

После этого пост был удален.

Лебедев уже привлекал внимание общественности своими заявлениями. В 2017 году политик прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором девочка без рук ела с помощью ног.