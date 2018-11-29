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Вице-спикер Госудумы оправдался за поездку в Майами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал свою поездку в Майами. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении»
Депутат возмутился реакцией, которую вызвал его пост о путешествии. По его словам, поездка была частной. Он добавил, что ему понравилась страна и ее жители.
«Хорошая страна, все добрые. Я не понимаю, почему нашим людям пытаются навязать что-то другое, — сказал Лебедев. — Депутат имеет право летать в другую страну», — заключил он.
До этого в Госдуме предположили, что вице-спикер ездил в Майами ради избирателей, поскольку за границей тоже есть избирательные округа для российских граждан.
Ранее Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении».
«Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки.
Спустя несколько часов запись прокомментировал другой вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — напомнил он.
После этого пост был удален.
Лебедев уже привлекал внимание общественности своими заявлениями. В 2017 году политик прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором девочка без рук ела с помощью ног.
«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — написал он.
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Политика , Майами
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