В Совфеде назвали отказ Трампа от встречи с Путиным шантажом

В четверг Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки".

"Россия по морякам своей позиции не поменяет. Нет, такой шантаж не пройдёт, Россию шантажировать бесполезно", — сказал сенатор.

Он привёл в пример действия России по задержанной в США гражданке РФ Марии Бутиной. "Бутина находится (в заключении в США) в нечеловеческих условиях, но мы американскую сторону не шантажируем, хотя волнуемся за неё не меньше, чем они за украинских моряков", — заметил сенатор.