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В Совфеде назвали отказ Трампа от встречи с Путиным шантажом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия позиции по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, не поменяет из-за отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным, шантаж не пройдет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В четверг Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки".
"Россия по морякам своей позиции не поменяет. Нет, такой шантаж не пройдёт, Россию шантажировать бесполезно", — сказал сенатор.
Он привёл в пример действия России по задержанной в США гражданке РФ Марии Бутиной. "Бутина находится (в заключении в США) в нечеловеческих условиях, но мы американскую сторону не шантажируем, хотя волнуемся за неё не меньше, чем они за украинских моряков", — заметил сенатор.
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Комментарии
Владимир Джабаров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости , Политика , США
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