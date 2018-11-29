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Путин на съезде ОНФ попросил «не профукать деньги» на майский указ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросил контролировать средства, направленные на реализацию национальных проектов, передает «МК».
Путин напомнил, что на исполнение «майского указа», запустившего сразу 12 национальных проектов, выделены большие деньги.
«Перед нами стоят огромные задачи, на реализацию которых мы направляем беспрецедентно большие деньги. И для меня ясно, что надо сделать все, чтобы мы не профукали эти деньги, а добились поставленных целей и реализовали заявленные прорывные решения», — обратился президент к участникам съезда.
Путин отметил, что по каждому из заявленных направлений нужно совершить прорыв, для которого необходимы масштабные финансовые вливания. А за ними необходим общественный контроль.
По словам президента, контроль за властью необходим — «без контроля со стороны общественных организаций работа органов власти не может быть эффективной».
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Владимир Путин , Политика
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