Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

По ее мнению, время для сотрудничества с Россией еще не пришло.

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что Грузия перейдет к диалогу с Россией после того как это сделают США и Европа.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями, оккупированными Россией.