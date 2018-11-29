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Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией 

Рамблер 13 часов назад
Выигравшая президентские выборы в Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Об этом она заявила в интервью «Русской службе BBC».
По ее мнению, время для сотрудничества с Россией еще не пришло.
Грузия выбрала президента
«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала Зурабишвили.
Она отметила, что Грузия перейдет к диалогу с Россией после того как это сделают США и Европа.
26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями, оккупированными Россией.
Саломе Зурабишвили , Русская служба BBC , Политика , Видео , В мире , Грузия
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