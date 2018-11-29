Песков прокомментировал отказ Трампа от встречи с Путиным

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — передает слова Пескова «Говорит Москва».

Ранее Дональд Трамп написал в твиттере, что отменяет встречу с Путиным на саммите G-20в Аргентине, поскольку украинские военные корабли и моряки до сих пор не вернулись на родину после инцидента в Керченском проливе.