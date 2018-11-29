Кремль назвал последствия решения Трампа

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Песков прокомментировал отказ Трампа от встречи с Путиным 

Рамблер 8 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа от запланированной на саммите G-20 встречи с Владимиром Путиным.
«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — передает слова Пескова «Говорит Москва».
Трамп отменил встречу с Путиным из-за керченского конфликта
Ранее Дональд Трамп написал в твиттере, что отменяет встречу с Путиным на саммите G-20в Аргентине, поскольку украинские военные корабли и моряки до сих пор не вернулись на родину после инцидента в Керченском проливе.
Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Видео , Аргентина , США
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