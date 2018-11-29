Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения намерена поддерживать динамику контактов с Россией на высшем уровне 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Армения настроена поддерживать динамику контактов с РФ, в том числе на высшем уровне, заявил журналистам и.о. главы армянского МИД Зограб Мнацаканян.
"Взаимоотношения Армении и России имеют союзнический характер. Содержание наших контактов выражает характер наших взаимоотношений. Это, естественно, будет продолжаться", — сказал он.
"У нас есть программа продолжения динамики взаимных визитов и контактов на всех уровнях, в первую очередь на высшем уровне между премьером Армении и президентом РФ", — подчеркнул дипломат.
"В нашем внешнеполитическом курсе не было и нет каких-либо изменений", — добавил Мнацаканян, отвечая на вопрос о будущем российско-армянских отношений после выборов в парламент Армении.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
МИД , Политика , Кавказ , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины466
«Вытеснить русских»: с чего начнется война в Европе201
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова373
Трамп сделал заявление о встрече с Путиным67
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив745
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение