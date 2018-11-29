Армения намерена поддерживать динамику контактов с Россией на высшем уровне

Армения настроена поддерживать динамику контактов с РФ , в том числе на высшем уровне, заявил журналистам и.о. главы армянского МИД Зограб Мнацаканян.

"Взаимоотношения Армении и России имеют союзнический характер. Содержание наших контактов выражает характер наших взаимоотношений. Это, естественно, будет продолжаться", — сказал он.

"У нас есть программа продолжения динамики взаимных визитов и контактов на всех уровнях, в первую очередь на высшем уровне между премьером Армении и президентом РФ", — подчеркнул дипломат.