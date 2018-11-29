В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Грузии

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные тура после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"В нашей стране с уважением относятся к выбору народа Грузии, который определился с тем, кто станет новым президентом этого государства. При этом очевидно, что победа во втором туре выборов формально независимого кандидата Саломе Зурабишвили стала итогом серьёзных усилий правящей партии и масштабной пиар-кампании, на которую не поскупились западные спонсоры", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, ориентированный на Запад новый президент Грузии не будет вызывать раздражение в Вашингтоне и Брюсселе.