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В Госдуме оценили заявление Меркель о смысле санкций против России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая рассказала, что западные страны вводили санкции против России для защиты принципов международного права.
«Понятно, что когда санкции используются, как орудия давления на какую-либо страну, будь то Российская Федерация, Корея или Иран, всегда находятся обоснования для ввода этих ограничительных мер. Чаще всего открыто никто не признаётся в желании оказать политическое давление или нанести экономический ущерб, устранить или ослабить своих конкурентов на мировых рынках», — сказал он.
Новиков также отметил, что «санкции всё равно выступают, как инструмент давления».
«Это всегда прикрывается защитой прав человека, независимости третьих государств или ещё какими-то посылами. Но суть дела не меняется. Причём, когда мы говорим о России, то речь идёт о давлении, как политическом, так и экономическом», — заключил депутат.
Ранее Меркель заявила, что западные страны вводили санкции против России для защиты принципов международного права.
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Дмитрий Новиков , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Политика , Экономика , Германия
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