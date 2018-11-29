В Госдуме оценили заявление Меркель о смысле санкций против России

«Понятно, что когда санкции используются, как орудия давления на какую-либо страну, будь то Российская Федерация, Корея или Иран, всегда находятся обоснования для ввода этих ограничительных мер. Чаще всего открыто никто не признаётся в желании оказать политическое давление или нанести экономический ущерб, устранить или ослабить своих конкурентов на мировых рынках», — сказал он.

Новиков также отметил, что «санкции всё равно выступают, как инструмент давления».

«Это всегда прикрывается защитой прав человека, независимости третьих государств или ещё какими-то посылами. Но суть дела не меняется. Причём, когда мы говорим о России, то речь идёт о давлении, как политическом, так и экономическом», — заключил депутат.

Ранее Меркель заявила, что западные страны вводили санкции против России для защиты принципов международного права.