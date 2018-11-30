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Посольство России направило ноту в МИД Польши 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Janek Skarzynski
Посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши по поводу выходки польского государственного телеканала TVP, сообщил российским журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
Польский государственный телеканал TVP (Telewizja Polska) при оформлении студии во время обсуждения в прямом эфире инцидента в Черном море добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов SS. Кроме того, телевизионщики разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию президента России Владимира Путина.
"В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота", — сказал Александров.
Ранее в посольстве заявили, что комментировать данный инцидент считают "ниже своего достоинства".
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Владимир Путин , Владимир Александров , МИД , Политика , Варшава , Польша
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