Посольство России направило ноту в МИД Польши

Польский государственный телеканал TVP (Telewizja Polska) при оформлении студии во время обсуждения в прямом эфире инцидента в Черном море добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов SS. Кроме того, телевизионщики разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию президента России Владимира Путина

"В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота", — сказал Александров.

Ранее в посольстве заявили, что комментировать данный инцидент считают "ниже своего достоинства".