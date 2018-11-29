Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко рассказала о реакции России на военное положение на Украине 

Газета.Ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, из-за военного положения на Украине ущемляются права граждан страны.
Она также напомнила, что Киев ввел военное положение из-за инцидента в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к украинской стороне с призывом сохранять "умный" подход к ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе.
Газета.Ru: последние новости
Восторгающемуся красотами Флориды Лебедеву напомнили, что "Майами - не наш регион" Губернатор Островский потребовал от мэра Смоленска уйти в отставку Песков рассказал, встретится ли Путин с Мэй
Валентина Матвиенко , Ангела Меркель , Совет Федерации , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова220
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив121
Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные суда602
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет81
Крым закрыли для всех иностранцев13
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение