Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, из-за военного положения на Украине ущемляются права граждан страны.
Она также напомнила, что Киев ввел военное положение из-за инцидента в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к украинской стороне с призывом сохранять "умный" подход к ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе.