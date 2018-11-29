Захарова ответила на слова Меркель о «принципиальных» санкциях

«Принципы?! У Европы?! Какие?!», — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что американские спецслужбы «нещадно прослушивали» Ангелу Меркель, однако в ответ на эту «нелегальную разведывательную деятельность» Европа ничего не предприняла.

«Что было сделано Канцлером «из принципа», какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то» объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?», — поинтересовалась Захарова.

Дипломат также вспомнила о Надежде Савченко , которую Запад требовал освободить, пока она находилась в российской тюрьме, однако сейчас, когда Савченко томится «в застенках киевского режима», в Европе о ее освобождении никто не говорит.