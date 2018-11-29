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Захарова ответила на слова Меркель о «принципиальных» санкциях 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об антироссийских санкциях, которых Запад должен придерживаться «принципиально», чтобы «что-то объяснить» России.
«Принципы?! У Европы?! Какие?!», — написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что американские спецслужбы «нещадно прослушивали» Ангелу Меркель, однако в ответ на эту «нелегальную разведывательную деятельность» Европа ничего не предприняла.
«Что было сделано Канцлером «из принципа», какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то» объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?», — поинтересовалась Захарова.
Дипломат также вспомнила о Надежде Савченко, которую Запад требовал освободить, пока она находилась в российской тюрьме, однако сейчас, когда Савченко томится «в застенках киевского режима», в Европе о ее освобождении никто не говорит.
«Список «принципов» можно продолжать до бесконечности», — добавила Захарова.
Комментарии1
Мария Захарова , Ангела Меркель , Надежда Савченко , МИД , Политика , Германия
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