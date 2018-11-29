Сахалин боится мирного договора

Сахалинская областная дума решила по-своему повлиять на российско-японские переговоры. Депутаты острова, половина которого еще совсем недавно контролировалась японцами, выказали глубокую озабоченность в отношении развивающихся сейчас контактов Москвы и Токио, на фоне которых оживились разговоры о возможности реализации статей декларации от 1956 года. Того самого документа, который предусматривал передачу Японии малой Курильской гряды в обмен на подписание мирного договора.

В обращении, которое депутаты приняли и собираются направить Сергею Лаврову , сказано:

«Сахалинская областная дума неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции РФ по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итурупа, Кунашира и Малой Курильской гряды грозят утратой территориальной целостности и суверенитета России».

Иными словами, местная власть как бы подключается к большой дипломатической игре, которая ведется сейчас между Токио и Москвой, примеряя на себя роль не свойственную нашей провинции, которая предпочитает замыкаться на внутренних экономических вопросах.

В принципе можно допустить, что такой демарш вполне согласован с центральными инстанциями. В некотором смысле это усиливает позиции наших переговорщиков, которые могут, как это постоянно делают японцы, сослаться на наше общественное мнение, которое, мол, ограничивает российскую свободу маневра и размер потенциальных уступок. В конце концов, даже Сталин любил на межгосударственных переговорах заявлять, что, мол, мои избиратели мне этого не простят. Так вот и сахалинские депутаты, за которыми стоят сотни тысяч избирателей, становятся дополнительным аргументом в торговле с японцами.

К тому же депутаты поднимают престиж облдумы и в глазах тех самых реальных избирателей, которым не может не понравиться решимость и даже некоторая дерзость их избранников. Надо помнить, что после переброски Олега Кожемяко во Владивосток, остров живет без своего верховного руководителя, до сих пор врио губернатора не назначен. Считается, что на всякий «пожарный» случай место держат для того же Кожемяко. Вдруг он при всей поддержке выборы в Приморье не выиграет. Тем не менее на острове есть несколько весьма сильных претендентов на этот пост.

И неофициальный список этот, понятное дело, не ограничивается именем Анны Щербины, давней соратницы Кожемяко, которую он и продвигал в свои преемники. Есть мнение, что Кожемяко не позволят в случае его успеха в Приморье сохранить влияние на две области сразу. И в таком контексте не последние шансы на пост врио могут появиться и у главы облдумы Андрея Хапочкина, члена «Единой России» . Местная дума вообще на 90 процентов состоит из представителей партии власти, а потому и выдвижение в губернаторы ее лидера выглядело бы вполне логично. Особенно на фоне такого решительного демарша в защиту российского суверенитета.

Но, с другой стороны, появление столь долго ожидаемого губернатора могло бы стать фактором проявления местной политической общественностью большей гибкости в курильском вопросе. Появилась бы «отмазка» на случай смягчения прежней несгибаемости в курильском вопросе.

Так что, сахалинские политики могут выполнять разную роль в кулуарах российско-японских переговоров, которые закончатся явно не за один день.

Существует же версия, что сначала россиян взбудоражат перспективами расставания с частью островов. Стимулируют разработку множества аргументов против такого решения. А потом президент решительно отметет все спекуляции на этот счет. И позиция сахалинцев в такой игре будет отнюдь не лишней.